Varta Aktie News: Varta am Vormittag gefragt

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:01 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 23,69 EUR. In der Spitze legte die Varta-Aktie bis auf 23,91 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.121 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 99,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 76,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 21,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 26,70 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 EUR je Aktie gewesen. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

