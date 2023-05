Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Varta 15,86 EUR

0,79% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 15,81 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 16,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,84 EUR. Zuletzt wechselten 27.728 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 91,46 EUR markierte der Titel am 21.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 478,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 2,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,90 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 09.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie sinkt auf Rekordtief: Goldman Sachs äußert Zweifel an Varta-Jahreszielen

Varta-Aktie dennoch fester: Varta schreibt im ersten Quartal operativ rote Zahlen

Varta-Aktie steigt leicht: Umsatzung von Stellenabbau bei Varta laut IG Metall weiter unklar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com