Varta Aktie News: Varta macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 18,39 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 11:46 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 18,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,31 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.896 Stück gehandelt.

Am 30.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 84,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 358,62 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 33,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,90 EUR für die Varta-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Aktie aus.

