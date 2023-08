Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Varta im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 20,11 EUR.

Die Varta-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 20,11 EUR. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 20,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 39.405 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2022 bei 72,52 EUR. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 72,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 31,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Aktie aus.

