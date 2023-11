Varta Aktie News: Varta am Vormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 20,16 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,2 Prozent auf 20,16 EUR nach. Die Varta-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 20,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 310 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 50,30 Prozent Luft nach oben. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,114 EUR je Varta-Aktie stehen.

