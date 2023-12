Varta Aktie News: Varta am Nachmittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Varta-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,75 EUR.

Die Varta-Aktie bewegte sich um 14:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 20,75 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 20,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Varta-Aktie bei 20,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.791 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie.



