Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 17,60 EUR.

Um 11:43 Uhr rutschte die Varta-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 17,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 17,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.237 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 27,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,15 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 185,29 EUR, gegenüber 185,29 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Varta-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

