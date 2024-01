Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Varta

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 17,73 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 17,73 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,50 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 17,94 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.411 Varta-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 70,90 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 28,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 185,29 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie ausweisen dürften.

