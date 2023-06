Varta Aktie News: Varta am Vormittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Varta zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 18,72 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 09:06 Uhr 1,5 Prozent. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,79 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 18,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.523 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 83,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 347,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,15 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 185,29 EUR, gegenüber 185,29 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Varta dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,634 EUR je Aktie ausweisen dürften.

