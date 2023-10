Varta Aktie News: Varta am Mittag verlustreich

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 19,05 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 11:34 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 19,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 18,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 29.724 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,87 EUR) erklomm das Papier am 11.11.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 77,80 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 37,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 hat Varta die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,997 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

