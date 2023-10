Varta Aktie News: Varta am Montagvormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,71 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 19,71 EUR nach oben. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,73 EUR an. Bei 19,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.701 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,87 EUR markierte der Titel am 11.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 71,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 29,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,997 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

