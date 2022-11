Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Mittag freundlich

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,87 EUR. Bei 28,11 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 27,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 58.461 Stück.

Bei einem Wert von 118,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,50 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 26,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 4,70 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,30 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Am 30.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

