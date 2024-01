Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der Varta-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 17,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die Varta-Aktie um 11:45 Uhr im XETRA-Handel bei 17,69 EUR. Bei 17,86 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Varta-Aktie sank bis auf 17,55 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,61 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 23.084 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 41,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 27,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Schwacher Handel: SDAX zeigt sich letztendlich schwächer