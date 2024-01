Varta Aktie News: Varta am Vormittag im Plus

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 17,86 EUR nach oben.

Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 17,86 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Varta-Aktie bei 17,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,61 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.937 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 30,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 41,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 13,83 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 22,57 Prozent würde die Varta-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Aktie aus.

