Varta Aktie News: Varta am Freitagmittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Varta-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 24,91 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,06 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 24,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.940 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 99,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 75,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 21,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 15,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,70 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Varta die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

