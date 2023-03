Varta Aktie News: Varta am Vormittag in Rot

Die Varta-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 24,70 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.921 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 99,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,28 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,60 EUR. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 14,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,70 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Varta am 13.05.2022 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Varta am 26.04.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Varta-Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Aktie aus.

