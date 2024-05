Varta Aktie News: Varta büßt am Freitagmittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 10,88 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 10,88 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 10,87 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.292 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 121,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,44 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 31,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Varta seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 18,00 EUR.

Am 14.11.2023 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,93 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 215,06 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

