Varta Aktie News: Varta tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Varta. Im XETRA-Handel kam die Varta-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 18,93 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Varta-Aktie um 11:35 Uhr im XETRA-Handel bei 18,93 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,10 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 18,65 EUR. Bei 18,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.208 Varta-Aktien.

Am 11.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,87 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 78,92 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,97 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 EUR an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 12.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,997 EUR je Varta-Aktie.

