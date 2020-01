Varta und Wirecard im Spezialwebinar

Liebe Leser, am Samstag haben wir unseren ersten großen Trainingstag bei Feingold Research mit Euch verlebt. Limitiert auf 10 Teilnehmer ging es ab 9.30 Uhr im Basic-Webinar um alles, was man als Börsianer der Rubrik “Einsteiger bis leicht fortgeschritten” wissen muss. Die Resonanz war wunderbar, so dass wir unsere Trainingstage auf alle Fälle fortsetzen. Wir bleiben auch bei 399 Euro für den kompletten Samstag, das Training erfolgt bequem von zuhause per Videochat, Präsentation, Live-Anlaysen im Web, Unterrichtsmaterial. Fokus vor allem – Fehler vermeiden, Börsenpsychologie, Tradingfallen, Kosten minimieren und vor allem – die Wahl des richtigen Produkts. Daran scheitern leider so viele. Wer Lust hat – am 15.2 findet der nächste Trainingstag statt, wir haben noch wenige Plätze und im März dann folgt die erste Advanced-Version mit Tradingstrategien aus dem oberen Profi-Segment. Anmeldung und alle Infos: info@feingold-research.com . Unten ein BeispielFeedback eines Teilnehmers.

Und schauen wir nun auf das, was den DAX bewegt bzw. Euch als Trader (kleiner Hinweis - Montag Spezialwebinar zu Varta und Wirecard! für unsere Abonnenten):

Die großen 4 in dieser Woche sind die oben genannten. Doch fast genauso irre verhält sich der DAX. Er schleicht um sein Rekordhoch wie Kaninchen und Schlange, doch es sollte jetzt auch fallen. Denn die Stimmungsindikatoren lassen fast keine Luft mehr, es muss jetzt passieren. VDAX-New bei 12 sagt nicht “der DAX muss jetzt 500 Punkte am Stück laufen”. Keinesfalls. Eher das Szenario – einmal drüber zum sehen, danach deutlich ausatmen.

Übrigens – Stichwort Wirecard. Daniel hat für Sie ein 15-minütiges Video aufgenommen. Unser grundsätzliches Szenario für Wirecard in den kommenden Wochen ist bullish. Doch wie geht es weiter? Wir erläutern in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann. Gerne melden Sie sich hier an und schnuppern Sie in unseren Börsendienst herein.

