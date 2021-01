Varta - was nun?

Liebe Leser, ein großes deutsches Anlegermagazin hat heute vehement für Varta getrommelt und die Leser long auf die Reise geschickt. Geklappt hat es zunächst mal nicht, im Gegenteil – Varta knickt weg. Wir haben im Optionsscheindepot einen Schein auf Varta, der im Plus notiert. So wie die anderen Positionen und heute Abend haben wir nachgelegt. Aber – mit Bedacht und mit Risiko-Chance Mix. Wir sagen es nochmal: Ob bei Varta oder dem Gesamtmarkt – 2021 wird ein Marathon, kein Sprint. Kurze Gelegenheiten kann man super traden, das haben wir zuletzt im Turbo-Dienst wie besprochen allein beim DAX 19x in Serie! erfolgreich gemacht. Long wie short. Aber – die Volatilität ist mitunter absurd hoch, das gilt auch bei Varta. Daraus muss man das richtige! machen und MIT der Vola agieren. Wie ein professioneller Anleger, so muss man es umsetzen. Zu Varta: Der Rückschlag auf 150 Euro plus minus ist eine spannende Gelegenheit. MA41Z4 ist mit Hebel 3 eine gute Wahl. Aber – noch besser sind andere Alternativen wie der Schein im Optionsscheinportfolio. Oder sogar Bonusse der offensiven Art. Mehr dazu gibt es heute im Video bei uns, im Audio, in einem Spezial zu den deutschen Robinhood-Titeln, in technischer Analyse und mit konkreten Tradingempfehlungen. Erneut wie jeden Tag volle Kapelle. Und es gilt weiterhin für alle Neulinge - volle Brokerberatung. Das ist nötig nach den Erfahrungen gestern…

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"