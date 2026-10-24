Varvee Global gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Varvee Global gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,55 Prozent auf 196,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Varvee Global 278,3 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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