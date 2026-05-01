Varvee Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Varvee Global hat am 27.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,32 INR gegenüber -1,890 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 233,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Varvee Global 75,0 Millionen INR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,44 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Varvee Global im vergangenen Geschäftsjahr 628,00 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Varvee Global 423,48 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net