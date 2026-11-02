Vastra Hamnen: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

02.11.26 06:35 Uhr

Vastra Hamnen veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,26 SEK gegenüber -0,790 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vastra Hamnen in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,7 Millionen SEK im Vergleich zu 2,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net