VAT Medienmitteilung zu den vorläufigen Q2 und HJ 2023 Zahlen

VORLÄUFIGE QUARTALS-/HALBJAHRESZAHLEN 2023: WENIGER AUFTRÄGE UND UMSÄTZE WEGEN SCHLEPPENDER INVESTITIONEN IN HALBLEITER nach drei Jahren beispiellosen Wachstums Die vorläufigen Ergebnisse der VAT für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2023 liegen deutlich unter den Vorjahreszahlen. Sie bestätigen die zu Jahresbeginn prognostizierten negativen Marktaussichten. Das gesunkene Auftragsvolumen ist einem starken Rückgang der Investitionen insbesondere in der Halbleiterindustrie geschuldet. Dieses Minus wurde durch eine schwache Nachfrage akzentuiert, speziell in verbraucherorientierten Geschäftsfeldern wie Speicherchips für Smartphones, Tablets oder PCs. Es widerspiegelt die makroökonomischen Unsicherheiten über Zinssätze, Inflation und BIP-Wachstum. Die anhaltenden Handelsbeschränkungen der USA und anderer Regierungen für integrierte Schaltkreise und entsprechende Produktionsanlagen für China haben die weltweite Nachfrage zusätzlich gebremst. Die VAT adressiert diese Marktschwäche mit diversen betrieblichen Massnahmen. Allen gemeinsam ist das Ziel, flexibel und schnell auf eine Erholung reagieren zu können. So hat die VAT im Juni 2023 an ihrem Hauptsitz und Produktionsstandort in Haag (Schweiz) Kurzarbeit eingeführt. An ihrem strategischen Wachstumskurs hält sie jedoch fest. Zweites Quartal 2023 Die VAT verzeichnete für das zweite Quartal 2023 einen vorläufigen Auftragseingang von rund CHF 155 Mio., was 56 Prozentpunkte unter dem Niveau der Vorjahresperiode liegt. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 schnitt der Auftragseingang um 14 Prozentpunkte besser ab. Diese Erholung ist auf eine Kombination aus weniger Stornierungen und leicht gestiegenen Bestellungen zurückzuführen. Der Quartalsumsatz betrug rund CHF 221 Mio. Damit ging er gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozentpunkte und gegenüber dem Vorquartal um 5 Prozentpunkte zurück. Wechselkursentwicklungen insbesondere des USD gegenüber dem CHF verlangsamten das Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2023 deutlich um 8 Prozentpunkte. Das vorläufige Book-to-Bill-Verhältnis von 0,7 erholte sich gegenüber dem sehr tiefen Niveau des ersten Quartals 2023. Der Auftragsbestand lag Ende Juni 2023 bei rund CHF 340 Mio. und damit 18 Prozentpunkte tiefer als Ende des ersten Quartals 2023. Erstes Halbjahr 2023 Für das erste Halbjahr 2023 belief sich der vorläufige Auftragseingang auf rund CHF 292 Mio. und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 55%. Der Umsatz sank im Vorjahresvergleich um 17% auf CHF 454 Mio. Geringere Volumina, ungünstige Währungseffekte und der anhaltende inflationsbedingte Kostendruck belasteten die EBITDA-Marge der VAT zusätzlich. Aus den vorläufigen Halbjahreszahlen geht eine EBITDA-Marge von knapp unter 30% hervor. Das entspricht einem Rückgang von 5 Prozentpunkten gegenüber dem ersten Halbjahr 2022. Der vorläufige freie Cashflow lag im ersten Halbjahr aufgrund der gesunkenen EBITDA-Marge und gestiegener Investitionen klar unter dem Vorjahresniveau. Dennoch entspricht er den Erwartungen, die das Unternehmen zu Beginn des Jahres 2023 kommuniziert hat. Einen tieferen Einblick in die Ergebnisse und ein Update zu den Erwartungen der VAT für das zweite Halbjahr 2023 erfolgt am 27. Juli 2023 mit der Veröffentlichung der detaillierten und definitiven Ergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2023. VAT GROUP AG (sämtliche Zahlen sind vorläufig) in CHF Mio. Q2 2023 Q1 2023 Veränd.1 Q2 2022 Veränd.2 HJ 2023 HJ 2022 Veränd.3 Auftragseingang 155 136,4 +14% 354,3 -56% 292 648,5 -55% Nettoumsatz 221 232,7 -5% 285,9 -23% 454 549,0 -17% Auftragsbestand 340 416,4 -18% 559,4 -39% 340 559,4 -39% 1 im Vergleich zum ersten Quartal, 2 im Vergleich zum Vorjahresquartal, 3 im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Donnerstag, 12. Oktober 2023

2024

Dienstag, 5. März 2024

Handelsupdate Q3 2023



Ergebnisse für Q4 und Geschäftsjahr 2023 ÜBER DIE VAT

