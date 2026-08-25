Vatikan-Vertreter fordert bei Treffen mit Lawrow Kriegsende

25.08.26 14:40 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Außenbeauftragte des Vatikans, Erzbischof Paul Richard Gallagher, hat bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Moskau ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefordert. "Es muss klar sein: Dieser Krieg muss enden", sagte Gallagher, während er neben Lawrow stand. Er beklagte die jüngste Ausweitung der Gewalt sowie immer mehr getötete Zivilisten in dem Konflikt. Der Heilige Stuhl verfolge das mit tiefer Besorgnis und bestehe auf die Einhaltung des Völkerrechts. Es brauche so schnell wie möglich Frieden.

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Dieser Konflikt sei militärisch nicht zu lösen, sondern nur auf politisch-diplomatischem Weg, sagte Gallagher. Der Geistliche forderte die Aufnahme "echter Verhandlungen" mit internationaler Unterstützung und betonte, dass Papst Leo XIV. und der Vatikan bereit seien, ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Gallagher appellierte an Kiew und Moskau, sich offen für einen Dialog zu zeigen. Je länger der Konflikt dauere, desto schwieriger werde es, zu einer Lösung und einer Aussöhnung zu kommen. Das Leiden von Millionen müsse aufhören.

Gallagher und Lawrow sagten, dass es trotz unterschiedlicher Ansichten in vielen Fragen auch Gemeinsamkeiten gebe. Moskau sei bereit, politische Konsultationen auf Ebene der Vizeaußenminister wieder aufzunehmen, sagte Lawrow. Die Position des Vatikans zum Ukraine-Konflikt lobte er als auswogen. Moskau schätze zudem die Lösung einiger schwieriger humanitärer Fragen durch den Heiligen Stuhl.

Vatikan setzt auf Dialog trotz schwieriger Beziehungen

Gallagher ist im Vatikan zuständig für internationale Beziehungen, er wird oft als Außenminister des Vatikans bezeichnet. Zuletzt hatte er Russland im Herbst 2021 besucht. Die Ukraine hat der gebürtige Brite auch schon mehrfach besucht, zuletzt in diesem Sommer.

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Nach Angaben des offiziellen Nachrichtenportals "Vatican News" geht es dem Vatikan bei Gallaghers Besuch um "Diplomatie und Dialog für den Frieden". Der Wille des Heiligen Stuhls sei es, "auch in einer der schwierigsten Phasen der internationalen Beziehungen weiter auf Dialog zu setzen". Gallagher hat auch einen Termin im Kreml.

Der Vatikan hat den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt, versucht aber gleichzeitig den Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten. Nach Ausbruch des Kriegs besuchte bereits der italienische Kardinal Matteo Zuppi im Sommer 2023 Russland. Er bemühte sich um die Heimkehr von Kriegsgefangenen und ukrainischen Kindern und Jugendlichen./mau/DP/stw