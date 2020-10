Vattenfall bietet Berlin den Verkauf seines Stromnetzes an

BERLIN (Dow Jones)--Im langjährigen Streit um das Berliner Stromnetz erwägt der schwedische Energiekonzern Vattenfall nun einen kompletten Rückzug aus dem Land. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dem Senat alle Anteile an der Stromnetz Berlin GmbH zum Kauf angeboten. Damit sollten "die jahrelangen Auseinandersetzungen um die Stromkonzession beendet und ein vorhersehbarer und klarer Weg für die weitere Entwicklung des Berliner Stromnetzes geebnet werden", hieß es von Vattenfall. Ziel sei es, dem Berliner Senat noch vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus im Herbst 2021 die Möglichkeit zu geben, "die politisch gewünschte Rekommunalisierung der Stromnetze auch umzusetzen".

Dem Kaufangebot müssen noch der Verwaltungsrat des staatlichen schwedischen Konzerns Vattenfall AB sowie der Aufsichtsrat der Berliner Tochter Vattenfall GmbH zustimmen. Auch bedarf es einer Freigabe der zuständigen Kartellbehörden. Sollte das Land Berlin das Angebot annehmen, könnte die Transaktion im Laufe des ersten Halbjahres 2021 vollzogen werden, erklärte Vattenfall.

Mit dem Ziel, die privatisierte Stromversorgung wieder zu verstaatlichen, hatte Berlin entschieden, dass die Konzession für den Netzbetrieb für 20 Jahre an den Landesbetrieb Berlin Energie gehen soll. Dagegen klagte Vattenfall und setzte sich vor Gericht gegen das Land durch. "Aber auch nach dem jüngsten Erfolg vor dem Berliner Kammergericht können wir jedoch nicht mit einer zeitnahen Konzessionsentscheidung im Sinne von Vattenfall rechnen", begründete der scheidende Vattenfall-Präsident Magnus Hall den jetzigen Schritt. "Die Aussichten auf weitere Jahre gerichtlicher Auseinandersetzung stellen nicht nur eine Belastung für das Unternehmen dar, sondern erschweren auch Entscheidungen über die anstehenden Milliardeninvestitionen." Diese könnten nur auf Basis von klaren Rahmenbedingungen getroffen werden, so Hall.

Vattenfall beziffert die jährlichen Investitionen in Netzertüchtigung, Netzausbau und Digitalisierung von Stromnetz Berlin auf etwa 200 Millionen Euro. Mit dem Rückzug will sich der Konzern ganz auf die anderen deutschen Geschäftsfelder konzentrieren, darunter in Hamburg.

