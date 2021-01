Vattenfall nimmt zweiten Ringhals-Reaktor vom Netz

BERLIN (Dow Jones)--Der schwedische Energieversorger Vattenfall hat den zweiten von vier Reaktoren des Kernkraftwerks Ringhals vom Netz genommen. Der Block 1 der Anlage, ungefähr 60 Kilometer südlich von Göteburg in der Provinz Halland gelegen, wurde am Silvestertag 2020 nach fast 45 Betriebsjahren abgeschaltet, teilte das Unternehmen mit. Block 2 war bereits ein Jahr früher stillgelegt worden, die Reaktoren 3 und 4 laufen weiter.

In die beiden verbliebenen Blöcke hat Vattenfall rund 900 Millionen Schwedische Kronen investiert. Sie seien mit zusätzlichen Sicherheitssystemen ausgestattet worden, um als Ergänzung zu den wetterabhängigen erneuerbaren Energien zuverlässig Strom zu liefern, erklärte Konzernchefin Anna Borg.

Das Kernkraftwerk ist ein wichtiger Stromlieferant in Schweden und produziert mit den Blöcken 3 und 4 rund 12 Prozent des Energiebedarfs. Ringhals gehört zu 70,4 Prozent Vattenfall und zu 29,6 Prozent dem Düsseldorfer Versorger Uniper, einer Abspaltung des Dax-Konzerns Eon.

Vattenfall betreibt in Schweden ein weiteres Kernkraftwerk in Forsmark. In Deutschland hält der Konzern Anteile der stillgelegten Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel sowie an Brokdorf, welches bis spätestens Jahresende vom Netz gehen soll.

