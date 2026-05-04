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Vaudoise Versicherungen Holding AG: Die Aktionärinnen und Aktionäre nehmen sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an



11.05.2026 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wer­bung Wer­bung Lausanne, 11. Mai 2026 – An der 36. ordentlichen Generalversammlung der Vaudoise Versicherungen Holding AG stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben den Geschäftsbericht 2025 sowie die entsprechende Jahresrechnung und die konsolidierte Rechnung der Vaudoise Versicherungen Holding AG genehmigt. Ausserdem wurde eine Dividende von CHF 0.40 pro Namenaktie A und von CHF 27.– pro Namenaktie B beschlossen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 18. Mai 2026. Sie stimmten ferner dem Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung) und dem nichtfinanziellen Bericht (Nachhaltigkeitsbericht) zu.



Wiederwahlen in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss

Philippe Hebeisen wurde als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats wiedergewählt. Martin Albers, Hélène Béguin, Nathalie Bourquenoud, Javier Fernández-Cid, Eftychia Fischer, Cédric Moret und Jean-Philippe Rochat wurden für ein Jahr als Verwaltungsrätinnen bzw. Verwaltungsräte wiedergewählt.



Peter Kofmel, seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrats, hat keine Erneuerung seines Mandats beantragt. An der Generalversammlung lobte der Präsident des Verwaltungsrats, Philippe Hebeisen, das Engagement von Peter Kofmel während der 27 Jahre als Verwaltungsrat und Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses.



Jean-Philippe Rochat, Nathalie Bourquenoud und Cédric Moret wurden für ein Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.



Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeitspanne von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 sowie der maximale Gesamtbetrag der Vergütung, der den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 ausgerichtet, in Aussicht gestellt oder zugesprochen wird, wurden genehmigt.



Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und der Revisionsstelle

Das Notariatsbüro ACTA Notaires Associés in Morges wurde als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.



Die Ernst & Young AG, Lausanne, wurde für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle und als Revisor der Rechnung der Gruppe bestätigt.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsexpertin, Media Relations, 021 618 87 25, media@vaudoise.ch Wer­bung Wer­bung Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

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