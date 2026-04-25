Vaxxa Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Vaxxa Registered veröffentlichte am 16.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Umsatz wurde auf 29,5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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