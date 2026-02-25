DAX25.276 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +1,4%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1801 -0,1%Öl69,92 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 freenet A0Z2ZZ Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Neutral
NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt NVIDIA-Aktie nach der Zahlenvorlage: So bewerten Analysten den KI-Platzhirsch jetzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

VC bei Lufthansa-Cityline-Urabstimmung mit 99% Zustimmung

26.02.26 12:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,18 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat sich ein starkes Mandat für einen Streik bei der Lufthansa-Tochter Cityline geholt. Wie die VC mitteilte, haben die Piloten bei der Cityline in der Urabstimmung mit 99 Prozent für die Unterstützung der Tarifkommission bei allen weiteren Schritten gestimmt. Damit seien Tarifkommission und VC nun ermächtigt, "bei Bedarf alle notwendigen Maßnahmen bis hin zu Arbeitskampfmaßnahmen" einzuleiten.

Wer­bung

Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten liefen seit vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Vergangene Woche erklärte die VC die Verhandlungen für gescheitert.

Die Lufthansa hat zwar am Mittwoch ein Angebot ohne Forderung nach Gegenfinanzierung unterbreitet. "Für uns ist dieses Angebot jedoch nicht annehmbar, da es weit hinter unseren Forderungen zurückbleibt und zudem eine absolute Friedenspflicht für sämtliche tarifvertraglich regelbaren Themen bis Ende 2027 vorsieht", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Die VC wäre damit in Bezug auf die Cityline faktisch handlungsunfähig."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 06:01 ET (11:01 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen