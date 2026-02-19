VC verzichtet mit Blick auf Weltlage vorerst auf Piloten-Streiks

DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bekanntgegeben, dass sie in dieser Woche in Reaktion auf den eskalierten Konflikt im Nahen Osten auf Arbeitskampfmaßnahmen verzichten wird. "Vor dem Hintergrund der derzeit angespannten weltpolitischen Lage und den damit verbundenen Unsicherheiten sieht sich die VC in einer besonderen Verantwortung für die Stabilität und Verlässlichkeit des Luftverkehrssystems", teilte die Gewerkschaft mit, ohne eine Fluggesellschaft mit Namen zu nennen, die sie ansonsten möglichweise bestreikt hätte. "In der gegenwärtigen Situation haben insbesondere Rückführungsflüge, die Sicherheit der Passagiere sowie die Aufrechterhaltung der Versorgung über die Luftfracht höchste Priorität", hieß es.

Wer­bung Wer­bung

In der vergangenen Woche hat sich die VC bei der Lufthansa-Tochter Cityline mögliche Arbeitskampfmaßnahmen in einer Urabstimmung absegnen lassen. Der Konflikt dreht sich um gescheiterte Verhandlungen zum Vergütungstarifvertrag (VTV) bei der Airline. Auch bei der Kernairline Lufthansa schwelt ein Tarifkonflikt über den Manteltarifvertrag für die Beschäftigten in der Kabinen sowie zur betrieblichen Altersversorgung und Übergangsversorgung der Piloten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 07:41 ET (12:41 GMT)