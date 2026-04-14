VC wirft Lufthansa Ablehnung der Schlichtung vor - Konzern dementiert

Von Stefanie Haxel

DOW JONES--Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa Group zeichnet sich keine rasche Einigung ab. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirft der Lufthansa Group vor, sie strebe bei der Kernairline Lufthansa und Lufthansa Cargo "offenbar kein faires Schlichtungsverfahren zur Befriedung der aktuellen Tarifkonflikte an" und habe das am Vortag unterbreitete Angebot zu einer verbindlichen Schlichtung abgelehnt. Der Airline-Konzern dementiert das. Knackpunkt des Konfliktes ist nun, welche Tarifthemen verhandelt werden sollten.

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Die Gewerkschaft teilte mit, die Arbeitgeberseite habe für ein solches Verfahren "umfassende Forderungen zur Bedingung gemacht - unter anderem, dass nicht nur die offenen Tarifkonflikte verhandelt werden sollen, sondern auch abgeschlossene Tarifverträge mit teilweise langer Laufzeit einbezogen werden". Dies stelle "aus Sicht der Gewerkschaft etablierte Vereinbarungen infrage und erschwert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit", hieß es.

Eine Sprecherin der Lufthansa Group erklärte auf Anfrage von Dow Jones, der Konzern sei "offen für eine weitreichende Schlichtung aller Tarifthemen, um eine nachhaltige Befriedung zu erreichen".

Am Vorabend hatte der Lufthansa-Hub-Manager am Frankfurter Flughafen, Francesco Sciortino, in einem internen Schreiben an die Piloten die Gewerkschaftsvorschläge begrüßt. Die Begrenzung der Schlichtung auf das Thema der Altersversorgung greife aus Sicht des Konzerns aber "für eine nachhaltige Befriedung zu kurz", heißt es in dem Schreiben, das Dow Jones vorliegt.

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"Wir sind für die Lufthansa Classic und Lufthansa Cargo zu einer weitreichenden Schlichtung bereit", schrieb Sciortino. "Für einen gemeinsamen Neustart müssen deshalb alle unseren großen tariflichen Themen Bestandteil einer solchen Schlichtung sein: die Alters- und Übergangsversorgung, die Vergütung und auch die Einsatzbedingungen." Man wolle auf die VC zugehen, um die Details zu besprechen.

Auch die Gewerkschaft bekräftigte ihre Gesprächsbereitschaft und ihr Interesse an einer tragfähigen Lösung.

Die VC hatte am Vorabend angekündigt, die Passagierairline Lufthansa und die Frachtairline Lufthansa Cargo am Donnerstag und Freitag zu bestreiken. Ebenfalls bestreikt wird die vor der Schließung stehende Cityline und am Donnerstag auch Eurowings.

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Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 07:01 ET (11:01 GMT)