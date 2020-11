VCI bekräftigt nach Erholung im Sommer Jahresprognose 2020

Spendenkomitees

Laut einer Untersuchung der US-Forschungseinrichtung CRP unterstützten zahlreiche Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen die US-Wahlen in diesem Jahr über Spendenkomitees. Während in den letzten Jahren besonders die republikanische Partei von diesen Zahlungen profitierte, scheint sich das Verhältnis zu dem Demokraten in diesem Jahr angeglichen zu haben.