VCI erwartet für 2026 stagnierende Chemie- und Pharmaproduktion

10.12.25 10:34 Uhr
DOW JONES--Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland hat im fast abgelaufenen Jahr weniger produziert als im Vorjahr und wegen abermals rückläufiger Preise insgesamt 1 Prozent weniger umgesetzt. Der Branchenverband VCI rechnet für das nächste Jahr nicht mit einer Besserung. "Die Industrie funkt SOS", sagte VCI-Präsident Markus Steilemann. "2025 war für unsere Branche erneut sehr schwierig, und der Blick nach vorn wird nicht rosiger."

Wer­bung

2025 traf die schwache Nachfrage besonders die Chemieunternehmen. Ihre Produktion ging um 2,5 Prozent zurück, während sie bei den Pharmaunternehmen um 3 Prozent zulegte. Branchenweit nahm die Produktion um 0,5 Prozent ab, in gleichem Maße sanken auch die Erzeugerpreise.

Die Lage von Chemie- und Pharmaunternehmen habe sich weiter verschärft, erklärte der VCI. Die Produktionsanlagen seien nur noch zu 70 Prozent ausgelastet und damit weit entfernt von Rentabilität. Jedes zweite Unternehmen habe zu wenig Aufträge. Auch in der Pharmabranche, wo 2025 die Produktion noch um 3 Prozent gestiegen sei, habe sich die Lage in den negativen Bereich hinein verschlechtert.

Der VCI erwartet für das nächste Jahr für die chemisch-pharmazeutische Branche eine insgesamt eine stagnierende Produktion, wobei die Chemiebranche allein wahrscheinlich einen Rückgang von 1 Prozent verzeichnen werde. Bei sinkenden Preisen bedeute dies für die Branche insgesamt ein Umsatzminus von rund 2 Prozent - im Inland und im Export.

Wer­bung

In einer repräsentativen Umfrage geben 20 Prozent der befragten Betriebe an, sie planten, Produktion zu verlagern oder ganz stillzulegen. Jedes zehnte Unternehmen wolle komplette Standorte schließen. Dadurch sei auch Stellenabbau zu erwarten. Im vergangenen Jahr fiel die Beschäftigung in der Branche bereits um 0,5 Prozent oder 2.400 Menschen.

Der VCI forderte die Politik auf, für Reformen und eine Industriepolitik mit verlässlichen Rahmenbedingungen zu sorgen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 04:34 ET (09:34 GMT)

mehr Analysen