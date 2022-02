VDA erwartet 2022 deutliches Wachstum für deutschen Automarkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt wird dieses Jahr nach Einschätzung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) auch wegen Nachholeffekten deutlich zulegen und besser abschneiden als andere große Automärkte. Der Zuwachs wird bei 7 Prozent auf 2,8 Millionen Pkw erwartet, wie der VDA anlässlich seiner Jahreseröffnungspressekonferenz mitteilte. Die Inlandsproduktion wird mit 3,5 Millionen Einheiten 13 Prozent über Vorjahr erwartet. Das entspreche jedoch nur dem Produktionsniveau des Jahres 2020.

Für den Pkw-Weltmarkt rechnet der Verband 2022 mit einem Plus von 4 Prozent ein ähnliches Wachstum wie im Jahr 2021. "Damit würde im Jahr 2022 der Höchststand des Pkw-Weltmarktes aus dem Jahr 2017 noch um knapp 13 Prozent unterschritten", so Verbandschefin Hildegard Müller. Die Märkte in den Vereinigten Staaten und China dürften um 2 Prozent zulegen, Europa ist aktuell noch deutlich weiter vom Vorkrisenniveau entfernt und dürfte auch bedingt durch Nachholeffekte um 5 Prozent zulegen.

Lücke bei Ladepunkten wird größer, nicht kleiner

Angesichts der starken Nachfrage nach elektrisierten Fahrzeugen fordert der VDA während der digitalen Konferenz mehr Geschwindigkeit beim Auf- und Ausbau der Infrastruktur. "Die Lücke wird größer, nicht kleiner", monierte Müller. Sie müsse so schnell wie möglich geschlossen werden, deshalb brauche es zeitnah einen Ladegipfel, der alle Beteiligten einbezieht. "Wenn Deutschland sein aktuelles, bescheidenes Tempo beibehält, haben wir 2030 gerade einmal rund 160.000 Ladepunkte - nicht einmal ein Sechstel der angestrebten 1 Millionen."

Mit Blick auf die Lieferengpässe bei Halbleitern und der Abhängigkeit von asiatischen Herstellern dringt der Verband auf den Aufbau von Halbleiter-Fabriken in Europa und auch in Deutschland. "Gerade auch um den Eigenbedarf für Zukunftsprojekte - wie vernetztes oder autonomes Fahren - sicherzustellen, braucht auch die Autoindustrie diese Versorgungssicherheit", betonte Müller.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 04:30 ET (09:30 GMT)