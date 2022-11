VDA-Präsidentin Müller für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt

Trading Idee

Die Aktien des Autoherstellers Mercedes-Benz befinden sich seit dem Verlaufstief bei 50,65 Euro am 11. Oktober in einem Aufwärtstrend. Dabei konnten die Papiere zunächst den 10er- und 50er-EMA im Tageschart und in der Folge auch die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrechen und damit mehrere Stärkesignale generieren. Am 10. November eroberten die Aktien auch den 200er-EMA im Tageschart bei 61 Euro, womit sich die Lage auch langfristig aufhellte.