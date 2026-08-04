VDMA: Auftragseingang legt im Juni kräftig zu
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Von Andreas Plecko
DOW JONES--Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau hat im Juni einen deutlichen Anstieg beim Auftragseingang verzeichnet. Die Bestellungen übertrafen das Vorjahresniveau real um 21 Prozent, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Getrieben wurde dieses Plus vor allem durch Sondereffekte aus dem Großanlagengeschäft mit Kunden außerhalb des Euroraums.
Die Auslandsbestellungen kletterten im Juni insgesamt um real 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei stachen die Nicht-Euro-Länder mit einem Sprung von 54 Prozent besonders hervor. Demgegenüber sanken die Orders aus den Euro-Partnerländern um real 17 Prozent - auch bedingt durch ein überdurchschnittlich starkes Ergebnis im Vorjahresmonat. Das Inlandsgeschäft blieb hingegen verhalten und verzeichnete lediglich ein leichtes Plus von real 1 Prozent.
VDMA-Konjunkturexpertin Anke Uhlig wies auf die weiterhin hohe Verunsicherung und die Investitionszurückhaltung infolge globaler Krisen hin. Neben den weltweiten Risiken erschwerten auch die strukturellen Rahmenbedingungen in Europa und Deutschland die Geschäftsentwicklung. "Am Standort Deutschland und Europa kommt grundlegender Reformbedarf für bessere Rahmenbedingungen der Unternehmen hinzu", erläuterte Uhlig.
Im gesamten zweiten Quartal ergab sich unter dem Strich ein Auftragsplus von 7 Prozent zum Vorjahr. Während die Auslandsaufträge in diesem Dreimonatszeitraum um 12 Prozent zulegten (Nicht-Euro-Länder: plus 24 Prozent, Euro-Länder: minus 15 Prozent), schrumpften die Bestellungen aus dem Inland um 3 Prozent.
Für das gesamte erste Halbjahr 2026 verbuchten die Unternehmen der Branche somit ein Auftragsplus von insgesamt 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch im Halbjahresvergleich erwies sich das Auslandsgeschäft mit einem Zuwachs von 9 Prozent (Nicht-Euro-Länder: plus 16 Prozent, Euro-Raum: minus 8 Prozent) als Stütze, während das Inlandsgeschäft im ersten Halbjahr ein Minus von 2 Prozent verbuchte.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
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August 05, 2026 04:00 ET (08:00 GMT)
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