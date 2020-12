VDMA: Deutsche Maschinenbauer starten in China wieder durch

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Maschinenbauer blicken erstmals seit Herbst 2018 wieder positiv auf ihre Geschäftslage in China. Die Herbstumfrage des VDMA unter den in China ansässigen Mitgliedsbetrieben ergab, dass sich die Geschäftssituation deutlich verbessert hat. Der Wert für die Geschäftseinschätzung erreichte plus 18 Punkte nach minus 12 Punkte in der Frühlingsumfrage. Im Frühjahr hatte die Corona-Pandemie für einen sehr schlechten Start in das Geschäftsjahr 2020 gesorgt, erklärte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

"Inzwischen profitiert die Industrie aber davon, dass die Pandemie in China eingedämmt wurde. Vor allem Industriebereiche wie der Elektroniksektor, der Automobil- und der Maschinenbau haben sich nach dem Lockdown der chinesischen Wirtschaft gut erholt" erklärte der VDMA.

Dabei haben sich die Auftragseingänge im Maschinen- und Anlagenbau im Vergleich zur ersten Umfrage im Frühling deutlich verbessert. 24 Prozent der befragten Unternehmen berichten, dass ihr aktueller Auftragseingang über dem normalen Bereich liegt. Nur 20 Prozent gaben an, dass die Bestellungen unter dem normalen Wert liegen. Es zeige sich abermals, dass die Auftragseingänge vor allem innerhalb Chinas deutlich zulegten, während die Aufträge aus dem Ausland immer noch zurückblieben, so das Fazit der Maschinenbauer.

Fast alle Fachverbände des VDMA in China weisen seit April eine Besserung in ihren Orderbüchern aus. Dieser positive Trend scheint laut Umfrage auch in den kommenden Monaten stabil zu bleiben. So gehen 55 Prozent der Befragten davon aus, dass sich das Geschäft in den nächsten sechs Monaten verbessern wird. 38 Prozent sagen, dass das Geschäft in China unverändert bleibt. Nur 7 Prozent der Unternehmen berichten, dass sich ihre Situation verschlechtern wird.

Trotz dieser positiven Entwicklung sind für die VDMA-Mitglieder in China aber noch immer die Folgen der Pandemie auf ihr lokales Geschäft spürbar. "Die aktuellen Reisebeschränkungen werden in China derzeit wieder verschärft und es bleibt eine große Herausforderung, Techniker und andere Experten zu den Projekten nach China zu holen", beklagte der VDMA. Aber auch der Wettbewerbsdruck von chinesischen Konkurrenten im Maschinen- und Anlagenbau nehme weiter zu.

December 02, 2020