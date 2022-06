VDMA: Lieferketten des Maschinenbaus zum Zerreißen angespannt

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland sieht sich in seiner Produktion und Lieferfähigkeit immer stärker von Materialengpässen und Fachkräftemangel behindert. Dies geht aus aktuellen Zahlen einer Blitzumfrage des VDMA hervor, an der 520 Mitgliedsunternehmen vom 21. bis 23. Juni teilnahmen. "87 Prozent der Unternehmen im Maschinenbau sehen ihre Lieferketten derzeit merklich oder gravierend beeinträchtigt", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Im Vergleich zur vorangegangenen Erhebung habe sich die Lage nochmals verschärft, und die Hoffnung auf baldige Besserung schwinde. Im April meldeten 79 Prozent, also fast acht von zehn der Befragten aus dem Maschinen- und Anlagenbau, merkliche oder gravierende Knappheiten bei der Materialversorgung. Nun sind es sogar fast neun von zehn Firmen, die dies melden.

Ähnlich verhalte es sich mit den Aussichten. Mit einer Entschärfung der Lage innerhalb der nächsten drei Monate rechne kaum noch jemand. "Bei Elektronikkomponenten zeigen sich die Engpässe besonders hartnäckig. 44 Prozent sehen eine bessere Versorgungslage hier erst ab dem zweiten Halbjahr 2023", erläuterte Wiechers.

Der deutsche Maschinenbau sei nicht nur mit seinen eigenen Produkten global präsent. Er greife auch auf ein weltweites Netz von Zulieferern zurück. Und die Liste der negativen Faktoren bei der Versorgungssituation sei lang: Krieg in der Ukraine, Lockdowns in China, Staus in zentralen Umschlagplätzen mit deutlich verlängerten Abfertigungszeiten von Containern sowie Personalmangel bei der Auslieferung und in der eigenen Produktion.

Auch der Fachkräfteengpass habe sich in den vergangenen Monaten zugespitzt. 78 Prozent der Unternehmen hätten einen merklichen oder gravierenden Mangel an Personal. Und lediglich 3 Prozent der Unternehmen rechneten mit einer Entschärfung der Personalsituation in den nächsten drei Monaten.

