VDMA: Unternehmen wollen über Jahreswechsel wg Corona länger schließen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Im deutschen Maschinen- und Anlagenbau deuten sich nach Aussage des Branchenverbands VDMA über den Jahreswechsel längere Betriebsschließungen an. "Betriebsschließungen im Maschinen- und Anlagenbau werden in diesem Jahr in der Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel deutlich länger ausfallen als in den Jahren zuvor", teilte der VDMA mit. Eine Blitzumfrage unter 800 Unternehmen habe ergeben, dass 77 Prozent von ihnen eine Betriebsunterbrechung planten und von diesen 35 Prozent eine Unterbrechung, die länger als üblich ausfallen werde.

Aus dieser Gruppe wiederum gaben 67 Prozent eine Verminderung der Ansteckungsgefahr durch Covid-19 explizit als Grund für die Verlängerung an. Aber auch Auftragsmangel und eine niedrige Kapazitätsauslastung spielten in vielen Unternehmen eine Rolle. Im Schnitt dauern die Betriebsunterbrechungen laut VDMA 15 Tage. Laut der Umfrage haben 80 Prozent der befragten Unternehmen die Optionen für Homeoffice bereits erweitert oder planen dies. Grundsätzlich hielten die Unternehmen ihre Funktionsfähigkeit und Notdienste aufrecht.

December 16, 2020 03:43 ET (08:43 GMT)

