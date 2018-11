Vectren erhöht die Dividende das 59. Jahr in Folge

Die amerikanische Vectren Corporation (ISIN: US92240G1013, NYSE: VVC) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Dies entspricht einer Anhebung der Dividende um 6,7 Prozent. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,92 US-Dollar an die Aktionäre bezahlt.

Es ist das 59. Jahr in ununterbrochener Folge, in dem Vectren die Ausschüttung erhöht. Die Auszahlung erfolgt am 3. Dezember 2018 (Record date: 15. November 2018). Beim derzeitigen Aktienkurs von 71,63 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,68 Prozent. Vectren zählt damit zu den so genannten Dividenden-Aristokraten. Dies sind Firmen, die seit mindestens 25 Jahren in Folge ihre Dividende Jahr um Jahr anheben.

Die Vectren Corporation ist eine Energie-Dachgesellschaft mit Sitz in Evansville im US-Bundesstaat Indiana und versorgt über eine Million Kunden in Indiana und in der westlichen Zentralregion von Ohio mit Elektrizität und Erdgas. In den ersten sechs Monaten des Fiskaljahres 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,26 Mrd. US-Dollar), wie am 1. August berichtet wurde. Der Gewinn betrug 85,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 92,9 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal werden am 5. November präsentiert.

Seit Jahresanfang liegt der Wert an der Wall Street mit 10,17 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 6 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. November 2018).

Redaktion MyDividends.de