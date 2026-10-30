Vedanta Aluminium Metal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Werte in diesem Artikel
Vedanta Aluminium Metal hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,40 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 220,83 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Vedanta Aluminium Metal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vedanta Aluminium Metal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen