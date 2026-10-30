Vedanta Aluminium Metal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

30.10.26 06:35 Uhr

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,40 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 220,83 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Vedanta Aluminium Metal hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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