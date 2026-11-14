Veea: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Veea stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Veea ein Ergebnis je Aktie von 0,600 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net