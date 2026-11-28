Vega Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Vega Mining hat am 26.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,44 Prozent auf 0,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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