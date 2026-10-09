Velan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Velan hat am 07.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,98 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,04 Prozent auf 80,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Velan 92,8 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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