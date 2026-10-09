Velan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

09.10.26 06:35 Uhr

Velan hat am 07.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,98 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,04 Prozent auf 80,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Velan 92,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net