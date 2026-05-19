Velesto Energy Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Velesto Energy Bhd Registered äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 224,7 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 183,4 Millionen MYR.
Redaktion finanzen.net
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