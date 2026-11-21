Velesto Energy Bhd Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Velesto Energy Bhd Registered hat am 20.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 217,2 Millionen MYR. Im Vorjahreszeitraum waren 240,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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