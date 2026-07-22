Fresenius bringt Venture-Capital-Fonds an den Start - Aktie im Blick

Venture-Fonds

23.07.26 11:02 Uhr

Der Corporate-Venture-Capital-Fonds von Fresenius ist startklar.

Wie der Bad Homburger DAX-Konzern mitteilte, soll sich der mit mindestens 200 Millionen Euro ausgestattete Venture-Fonds über die kommenden fünf Jahre auf Wachstumsfelder konzentrieren, die an die Kerngeschäfte des Gesundheitskonzerns angrenzen. Als mögliche Investitionsbereiche nannte Fresenius Präzisionsernährung, Mikrobiom, neue Behandlungsmethoden oder digitale Lösungen in der Gesundheitsversorgung.

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Geleitet wird Fresenius Ventures von Thomas Michael Thestrup, der von Angelini Ventures, einer Risikokapitalgesellschaft im Gesundheitswesen und Teil des italienischen Industriekonzerns Angelini, zu Fresenius kommt.

"Fresenius Ventures ist ein strategisches Instrument von #FutureFresenius. Mit gezielten Investitionen in Unternehmen, die das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung von morgen zu prägen, verschafft uns der Fonds frühzeitig Zugang zu bahnbrechenden Technologien, neuen Ideen und unternehmerischem Talent", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Sen. "Damit stärken wir unsere Innovationskraft im Gesundheits-Ökosystem, erschließen angrenzende Wachstumsfelder und entwickeln gleichzeitig Fresenius konsequent weiter."

Anfang Mai hatte Fresenius das gemeinsame Investment mit SAP in Avelios Medical bekannt gegeben. Avelios Medical entwickelt ein modulares Krankenhausinformationssystem, das klinische und administrative Prozesse digitalisiert. Wie Konzernchef Sen damals sagte, war diese Investition das erste Venture-Investment von Fresenius.

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Via XETRA notiert die Fresenius-Aktie stellenweise 0,99 Prozent tiefer bei 43,14 Euro.

DJG/brb/kla

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