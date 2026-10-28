Venus Remedies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

28.10.26 06:35 Uhr

Venus Remedies gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,19 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 15,06 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,19 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net