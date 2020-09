Veolia stockt Offerte für Engies Suez-Anteil auf 3,4 Mrd EUR auf

Von Joshua Kirby

PARIS (Dow Jones)--Das französische Entsorgungsunternehmen Veolia hat seine Offerte für eine 29,9-prozentige Beteiligung am Wettbewerber Suez aus dem Bestand des französischen Energiekonzerns Engie aufgestockt. Wie die Veolia Environnement SA mitteilte, bietet sie nun 18 Euro je Aktie bzw insgesamt 3,4 Milliarden Euro für die knapp 30-prozentige Beteiligung an der Suez SA. Bislang hatte Veolia 15,50 Euro je Suez-Aktie geboten. Die Engie SA hält zurzeit rund 32 Prozent an dem französischen Abfallwirtschaftskonzern Suez.

Veolias verbessertes Angebot beinhaltet zudem eine Arbeitsplatzgarantie für die Suez-Standorte in Frankreich. Überdies kündigte Veolia an, nur dann eine Offerte für die übrigen 70,1 Prozent an Suez zu lancieren, wenn solch ein Übernahmeangebot nicht als feindlich eingestuft werden würde. Bislang lehnt Suez das Ansinnen von Veolia allerdings als feindlich ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2020 03:59 ET (07:59 GMT)